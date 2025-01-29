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Reyhanlı'da Motosiklet Yaya Çarptı, Kameralarda Anbean Görüntülendi

Reyhanlı'da Motosiklet Yaya Çarptı, Kameralarda Anbean Görüntülendi
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada hem motosiklet sürücüsü hem de yaya yaralandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde karşıya geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması ve 2 kişinin savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. Caddeden karşıya geçmeye çalışan yayaya, caddede ilerleyen bir motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. Motosiklet sürücüsünün yayaya çarpma anı ve 2 şahsın savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsü ile yayayı ilk müdahalesinin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kazada yaralanan 2 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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