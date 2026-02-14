Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya savrulduğu anlar kamerada

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya savrularak yaralandığu anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Fevzi Tecirli Caddesinde sabah 07.00 sularında yaşandı. Seyir halinde ilerleyen H.A. idaresindeki 31 AAG 371 plakalı Honda marka otomobil, sola doğru manevra yaptığı esnada karşıdan gelen M.N.C yönetimindeki 31 APC 260 plakalı Kuba marka motosikletle çarpıştı. Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün takla atarak metrelerce havaya savrulduğu anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde; otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün havaya savrulduğu anlar yer aldı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalenin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsünün hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY