Reyhanlı'da ev yangını can kaybı yaşanmadan kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Fevzipaşa Mahallesi'nde çıkan ev yangını, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bölgede soğutma çalışması ve emniyet tedbirleri yapıldı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana gelen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Bölgede soğutma çalışması ve gerekli emniyet tedbirleri gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı