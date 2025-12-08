Hatay'da 87 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 87 ayrı suçtan 18 yıl 9 ay 14 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve şantaj suçlarından toplamda 87 ayrı suç kaydı nedeniyle 18 yıl 9 ay 14 gün kesinleşmiş hapis ve 55 bin 120 TL para cezası bulunan A.B. Reyhanlı'da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY