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Reyhanlı'da Alkollü Sürücünün Aracı Takla Attı

Reyhanlı'da Alkollü Sürücünün Aracı Takla Attı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde alkollü bir sürücünün kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. Göle uçmaya ramak kala durduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde alkollü şahsın kullandığı hafif ticari aracın kontrolden çıkarak devrildiği ve göle uçmaya ramak kala durduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Yolda ilerleyen Ş.P. idaresindeki hafif ticari araç, takla atarak kaza yaptı. Takla atan aracın göle uçmaya ramak kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 20 yaşındaki aracın sürücüsü Ş.P. yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü takla atan araçtan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede hafif ticari araç sürücüsünün 1.16 promil alkollü olduğu tespit edildi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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