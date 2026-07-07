Haberler

Menteşe'de akrabasını öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir restoranda çıkan tartışmada akrabası Halil Korkut'u tüfekle öldürdüğü iddia edilen Coşkun Karataş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde restoranda çıkan tartışmada akrabası olduğu öğrenilen Halil Korkut'u tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Menteşe ilçesi Yılanlı mevkisindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Coşkun Karataş ile akrabası Halil Korkut arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Karataş'ın yanında bulunan tüfekle Korkut'a ateş ettiği iddia edildi. Ağır yaralanan Halil Korkut olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından 48 AHT 851 plakalı araçla kaçan şüphelinin yakalanması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, Coşkun Karataş'ı gece saat 02.00 sıralarında Şenyayla Mezarlığı'nda suç aleti olduğu değerlendirilen tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarılacağı mahkemenin vereceği karar bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler

Tarihi görüşme başladı! Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı

Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı, bir de başında bekledi!
Brad Pitt'ten 29 yaş küçük sevgilisiyle aşk dolu pozlar

Brad Pitt'ten 29 yaş küçük sevgilisiyle aşk dolu pozlar
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'tan Erdoğan'a teşekkür

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'tan Erdoğan'a teşekkür
Romanya Savunma Bakanı Miruta: Türkiye ile savunma projelerimizi sürdürüyoruz, hedefimiz Romanya'da üretim

Türkiye o ülke topraklarında savunma sanayii üretimine başlayabilir
NATO Zirvesi'nde Japon Bakan'ı şaşırtan detay! Bakın neye benzetti

Japon bakan "İlk kez görüyorum" diyerek paylaştı! Bakın neye benzetti
ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı, işte ilk görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da! İşte ilk görüntüler
Trump için akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak

Akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak