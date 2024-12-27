Reşit olmayan çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan emniyet amiri intihar etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çocuğa yönelik cinsel istismar girişimi suçlamasıyla bu ay başında tutuklanan eski emniyet amiri yaşamına son verdi.

Riverside İl Cezaevi'nde görev yapan 52 yaşındaki Anthony Russo, geçtiğimiz Cuma günü Arrowbear Gölü yakınlarındaki evinde ölü bulundu. San Bernardino İl Adli Tıp Kurumu, ölüm nedeninin intihar olduğunu doğruladı.

Olay, 10 Aralık'ta Russo hakkında yapılan bir ihbarla başladı. Gizli dedektif, kendisini 15 yaşında bir çocuk olarak tanıtarak Russo ile iletişime geçti. Soruşturma sürecinde Russo'nun müstehcen içerikler paylaştığı ve bu sözde çocukla cinsel ilişkiye girmek için buluşmak istediği tespit edildi.

İhbarın ertesi günü, Russo görev yaptığı Larry D. Smith Cezaevi'nde tutuklandı. Başlangıçta iki ağır suçtan gözaltına alınan Russo'ya, savcılık tarafından "zararlı içerik dağıtma" suçundan dava açıldı. Tutuklanmasının ardından görevinden istifa eden Russo, 50 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

24 Ocak'ta mahkemeye çıkması beklenen Russo'nun ölümüyle ilgili detaylar henüz açıklanmadı. İl Emniyet Müdürlüğü, olayın kendi yetki alanları dışında olduğunu belirterek "bu üzücü kayıp nedeniyle Russo'nun ailesi ve yakınlarına başsağlığı" diledi.