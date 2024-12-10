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Rektör Yardımcısı, Başsavcının Adını Kullanarak 3 Milyon Lira Aldığı İddiasıyla Görevden Alındı

Rektör Yardımcısı, Başsavcının Adını Kullanarak 3 Milyon Lira Aldığı İddiasıyla Görevden Alındı
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Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, yasa dışı bir şekilde etkinlik göstererek 3 milyon lira aldığı iddiasıyla görevden alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığının ismini kullanarak 3 milyon lira aldığı öne sürülen Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) rektör yardımcısı görevden alındı.

Adana ATÜ Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya'nın bir suçlunun serbest bırakılması için başsavcının adını kullanarak 3 milyon lira para aldığı iddia edildi. Parayı alırken sivil polislerce suçüstü yakalandığı ileri sürülen rektör yardımcısı gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahıs, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:

"Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, tamamen şahsını ilgilendiren bir durum sebebiyle adli mercilerce soruşturma başlatılması ve bu durumdan haberdar olunması üzerine 9 Aralık tarihi itibariyle rektör yardımcılığı görevinden alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği kamuoyunun bilgisine sunulur." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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