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Rehin Alma Olayında Pişmanlık İfadesi: 'İsrail'in Katliamlarını Protesto İçin Yaptım'

Rehin Alma Olayında Pişmanlık İfadesi: 'İsrail'in Katliamlarını Protesto İçin Yaptım'
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Kocaeli'de bir fabrika çalışanını rehin alan İbrahim Y., mahkemede pişman olduğunu ve yaptığı eylemi İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekmek için gerçekleştirdiğini söyledi. 9 saat süren rehine krizinin ardından tutuklanan sanık, 8 ay 15 gün sonra tahliye edildi.

Bomba izlenimi verdiği düzenek ve silahlarla 9 fabrika çalışanı rehin almıştı: "Pişmanım"

ABD menşeli fabrikanın çalışanlarını rehin almıştı, hakim karşısına çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'de ABD menşeli fabrikanın 9 çalışanını bomba izlenimi verdiği düzenek ve silahlarla 9 saat boyunca rehin alan sanık hakim karşısına çıktı. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları durdurmak için olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söyleyen sanık beraatini istedi.

1 Şubat 2024 tarihinde Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi'ndeki ABD menşeli Procter & Gamble isimli fabrikada rehine krizi yaşanmıştı. Temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada işçiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İbrahim Y. tarafından rehin alınmıştı. İbrahim Y. fabrikayı basıp, üzerinde taşıdığı bomba izlenimi verdiği düzenek ve 2 silahla 9 saat boyunca S.K., S.O.Z., T.E., Ç.T., D.A., E.B., E.E.A., G.C.D. ve V.A. isimli 9 işçiye kabusu yaşatmıştı. Şüpheli, tuvalet ihtiyacını gidermek için rehinelerin yanından ayrıldığı esnada operasyonla yakalanmıştı.

8 ay 15 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi

Olaya ilişkin ifadesi alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 8 ay 15 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Sanık İbrahim Y., İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları durdurması ve Mısır'a olan sınır kapısının açılması için sesini duyurmak için olayı gerçekleştirdiğini söylemişti.

"Pişmanım"

"Ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma ve zincirleme şekilde cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından İbrahim Y. hakkında dava açıldı. Terör bağlantısı tespit edilemeyen Yeşil'in Gebze Adliyesi 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Görülen davanın 4. celsesinde duruşmaya tutuksuz sanık İbrahim Y. ve fabrika avukatı katıldı. Sanık pişman olduğunu söyleyerek beraatini istedi. Fabrika avukatı ise daha önce işlediği suçlar ve olayla ilgili delilleri karartma ihtimali bulunması sebebiyle sanığın tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatın tutuklama talebini reddederek sanığın adli kontrol şartının devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - 3.Sayfa
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