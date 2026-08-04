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Afyonkarahisar'da refüj kazası: 3 yaralı

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Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobilin refüge girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin refüge girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ö. (38) idaresindeki 26 EM 076 plakalı otomobil, Bulca köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje girerek kaza yaptı. Kazada sürücü F.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan Z.Ö. (34) ve F.Ö. (10) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince tedbir amacıyla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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