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Manavgat'ta Refüje Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Manavgat'ta Refüje Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıKaza, Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi’nde meydana geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HEN 886 plakalı otomobille yapay şelale istikametine gitmekte olan Damla O., kavşakta yeşil ışık yandıktan sonra hareket ettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, kavşaktaki refüj taşına ve tabelaya çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan sürücü Damla O., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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