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Refüje çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti

Refüje çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Bodrum-Milas karayolunda Efecan Göres (26) idaresindeki motosiklet, Güvercinlik'te virajı alamayıp refüje çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbarın ardından Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Göres, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Göres'in cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Aydın'ın Sultanhisar ilçesine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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