Refahiye'de Kariyer Günleri Projesi Kapsamında Seminer Düzenlendi

Refahiye'de Kariyer Günleri Projesi Kapsamında Seminer Düzenlendi
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 60 üniversite öğrencisi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince verilen seminerle polislik mesleği ve dolandırıcılık konularında bilgilendirildi.

"Kariyer Günleri Projesi" kapsamında Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 60 üniversite öğrencisi Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince verilen seminerle bilgilendirildi.

Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Refahiye SYDV Kız Öğrenci Yurdunda düzenlenen "Kariyer Günleri Projesi" kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik seminer verildi. Yaklaşık 60 öğrencinin katılım sağladığı seminerde, 112 ihbar hattı, polislik mesleğine giriş şartları hakkında bilgilendirme, bilişim yoluyla dolandırıcılık konularında eğitim faaliyeti düzenlendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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