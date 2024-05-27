Refah Sınır Kapısı'nda çıkan çatışmada 1 Mısır askeri hayatını kaybetti

Mısır Silahlı Kuvvetleri, Refah Sınır Kapısı'nda İsrail ve Mısır askerleri arasında çıkan çatışmada 1 Mısır askerinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

İsrail ve Mısır askerleri arasında Gazze Şeridi'nin Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'nda çıkan çatışmaya ilişkin Mısır Silahlı Kuvvetleri, açıklama yaptı. Mısır Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, çıkan çatışmada 1 Mısır askerinin hayatını kaybettiğini doğrulanarak, "Mısır Silahlı Kuvvetleri, Refah sınır şeridinde meydana gelen ve bir güvenlik personelinin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak yetkili makamlar tarafından soruşturma yürütmektedir" denildi. - KAHİRE