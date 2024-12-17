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Raylarda selfie çekmeye çalışan turiste tren çarptı

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Tayvan'da 55 yaşındaki bir turist, selfie çekmek için tren raylarının yanına yaklaştı ve gelen trenin çarpması sonucu yaralandı. Tren makinistinin uyarılarına rağmen kadın, fotoğraf çekmeye devam etti ve trenin çarpması sonucu yere savruldu. Kadının sol ayağı kırıldı ve hastaneye kaldırıldı. Olay, sosyal medyada geniş yankı buldu ve bir saatlik tren gecikmesine neden oldu.

Tayvan'da 55 yaşındaki turist, mükemmel selfie çekme hevesiyle hayatını tehlikeye attı. Tren raylarının yanında fotoğraf çekmeye çalışan kadına tren çarptı. Olayın şoke eden görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

14 Aralık'ta Chiayi-Alishan seferini yapan trenin makinisti, Liu Nu isimli turisti fark edince korna çalarak uyarı yaptı. Ancak kadın, en iyi açıyı yakalamaya çalışırken arkasından yaklaşan treni fark etmedi. Raylara fazla yaklaşan turiste trenin keskin köşesi çarparak yere savurdu.

Çevredeki turistlerin çığlıkları arasında yere düşen Liu, bir süre hareketsiz kaldı. Yardımına koşan diğer turistlerin müdahalesiyle hareket etmeye başlayan kadın, hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede sol ayağının kırıldığı belirlendi.

Kaza nedeniyle acil duruş yapan tren seferinde bir saatlik gecikme yaşandı. Toplam 62 yolcu olaydan etkilendi. Dream International Travel Agency adlı seyahat acentesinin organize ettiği tura katılan grubun, fotoğraf çekmek için raylara yaklaştığı öğrenildi.

Raylarda selfie çekmeye çalışan turiste tren çarptı

Raylarda selfie çekmeye çalışan turiste tren çarptı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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