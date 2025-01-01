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Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi

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ABD'nin New York şehrinde bir kişi, yolcuyu metro gelirken raylara itti. Metronun altında kalan yolcu hayatını kaybetti.

New York'ta, metro gelirken raylara itilen bir yolcu feci şekilde can verdi.

NEW YORK METROSUNDA BİR VAHŞET DAHA

ABD'nin New York şehrindeki metrolarda kan donduran olaylar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bir kadın yolcunun yakılarak öldürülmesinin ardından başka bir vahşet daha yaşandı.

METRO GELİRKEN RAYLARA İTTİ

Bir şahıs, istasyonda bekleyen yolcuyu metro gelirken arkasından yaklaşıp raylara itti. Düşen yolcu hızla gelen metronun altında kalarak can verdi. Saldırgan yolcu ise olayın ardından kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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