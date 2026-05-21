Pakistan'da pazar alanında yangın: İş yerleri küle döndü

Pakistan'ın Rawalpindi kentindeki bir pazar alanında çıkan ve birçok dükkanın alevler içinde kaldığı yangın, bölgede büyük paniğe neden oldu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın yakınındaki Rawalpindi kentindeki pazar alanında henüz bilinmeyen nedenden büyük bir yangın çıktı. Yetkililer, olay yerine acil durum ekiplerinin sevk edildiğini ancak güçlü rüzgarlar nedeniyle yangının hızla geniş bir alana yayıldığını ve kontrol altına alınmasının zorlaştığını bildirdi. Olayda henüz herhangi bir can kaybı bildirilmezken, bölgede ciddi ölçekli maddi hasar oluşmasından endişe ediliyor.

Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenemediğini kaydetti. Yerel kaynaklar ise esnafın değerli eşyalarını kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştığını ancak birçok iş yerinin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

Bölgede büyük paniğe yol açan yangının görgü tanıkları, yangının ilk çıkış nedeninin kısa devre olabileceğinin düşünüldüğünü ifade etti. Burada çok sayıda kıyafet ve kolay tutuşabilir malzeme bulunması nedeniyle yangının kısa sürede büyüyerek birçok tezgah ve iş yerini sardığı belirtildi.

Yerel kaynaklara göre son derece şiddetli olan yangından yükselen alevler ve yoğun duman kilometrelerce uzaktan görülebiliyor. - RAWALPINDI

