Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacak" sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

BOLU'DA GÖZALTINA ALINDI

Kütahyalı, aracıyla seyir halindeyken Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin yaptığı takip sonucunda TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde yakalandı. Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite'ye sevk edildi.

ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI

Burada işlemleri biten Kütahyalı, Bolu Adliyesi'ne getirildi. Rasim Ozan Kütahyalı, SEGBİS sistemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından SEGBİS sistemiyle sevk edildiği Nöbetçi Hakimlikçe, Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

İŞTE İSTENEN CEZA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatılıp gözaltına alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı için iddianame hazırlandı. Kütahyalı için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İFADESİNİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

CHP'ye kayyum atanacağı iddiasını dile getiren daha sonra iki belediyeye operasyon olabileceği iddiasını da paylaşan Rasim Ozan Kütahyalı'nın hakkında başlatılan soruşturma kapsamındaki ifadesi ortaya çıktı. Paylaşımı yaparken herhangi bir kamu görevlisinden bilgi almadığını bir çıkarımda bulunduğunu söyleyen Kütahyalı "gazetecilik refleksi" ile hareket ettiğini belirterek pişmanlığını dile getirdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrolle serbest bırakıldı. Kütahyalı'nın ifadesi de ortaya çıktı.

"GAZETECİLİĞİN ŞEHVETİ VE HEYECANI İLE"

Kamuoyunda oluşan algı için üzgün ve pişman olduğunu söyleyen Kütahyalı, "Ben bu paylaşımı yapmadan birkaç gün önce birçok gazeteci arkadaşımın dillendirdiği ve CHP'ye kayyum atanabilecegi iddialarına ilişkin duyumların fazlasıyla artması sebebiyle mensubu olduğum gazetecilik mesleğinin oluşturduğu şehvet ve heyecan ile suça konu paylaşımı yaptım. Yine ifademde de belirttiğim şekliyle gazeteci ve muhabir arkadaşlardan oluşan çevremde bu husus fazlasıyla dillendirilmiş olması bunun akabinde de Ankara Emniyet Genel Müdürlüğünde kolluk kuvveti mensubu arkadaşların izinlerinin iptal edilerek yeni bir çalışma sistemine geçiliyor olduğuna yönelik haberleri bir araya getirerek bu şekilde bir çıkarımda bulunarak bahse konu paylaşımı yaptım. Ben bu paylaşımı yaparken herhangi bir kamu gorevlisi veya kamu güvenliğinde görevli herhangi birisinden bir bilgi almış değilim. Tamamen gözlem ve çıkarımlarim ile ve de Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yer alan bazı haber kaynaklarımdan edindiğim izlenim sonucu bu paylaşımı yaptım. Ben bu şekilde olumsuz bir kamuoyu oluşturacağını ilk etapta tahmin edemedim ancak hemen sonrasında oluşan bu kaotik ortamın önüne geçebilmek adına paylaşımda iddia ettiğim olayların tamamen yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirten devam eden başkaca paylaşımlarda da bulundum. Bu husustaki pişmanlığımı da bu şekilde ortaya koymuş oldum" dedi.

PAYLAŞIMIN BORSA İSTANBUL'A ETKİSİ

Paylaşımlarını yaptığı saatte Borsa İstanbul'un kapalı olduğuna dikkat çeken Kütahyalı, "Benim bu paylaşımı yapmamda ki amacım kesinlikle olumsuz bir algı oluşturarak halk arasında bir korku ve paniğin oluşmasını sağlamak ya da finansal kuruluşlar aracılığıyla (borsa, altın, döviz vs.) kendime ya da üçüncü şahıslara bir menfaat temin etmek değildir, böyle bir amacım asla olmamıştır. Kaldı ki bugüne kadar ki süreçte Borsa İstanbul'da adıma alınmış herhangi bir hisse veya fon vs. alım satımı olmamıştır hatta nasıl almacağına dair bilgi sahibi bile değilim" dedi.

"TEYİT ETMEDEN PAYLAŞIM YAPTIM"

Malvarlığında bir artış olmadığını söyleyen Kütahyalı, gerekli görülmesi halinde hesap hareketlerinin de incelenebileceğini belirterek "Bahse konu paylaşımımı gazetecilik mesleğinin bende oluşturduğu refleks sonucu gündemi belirleyecek bir olay olduğunu düşünerek, teyit etmeden çıkarıma dayalı olarak bu şekilde yaptım. Hatta eklemek gerekirse bu talihsiz olayda beni derinden üzmüş ve bu sebeple en azından uzun bir süreliğine habercilik ile ilgili bir şey yapmayıp yalnızca yorumculuk ve yazarlık yapmayı planlıyorum. Paylaşımın da iddia ettiğim hususların halkı yanıltıcı nitelikte olduğunu fark etmem ile bu hususa ilişkin düzeltme paylaşımlarını yapmam arasında çok kısa bir zaman farkı vardır" dedi.

"ÜZGÜN VE PİŞMANIM"

Bir güvenlik bürokratının kendisini arayarak iki belediyeye yönelik operasyon olacağını söylediğini belirttiği paylaşımı da sorulan Kütahyalı, şunları kaydetti: "Bu bahse konu paylaşımımda yine mensubu olduğum gazetecilik mesleğinden kaynaklı olarak 'ilk haber veren kişi olabilme başarısı' ve heyecanı sebebiyle düşünülmeden hareket edilmiştir. Gazetecilik mesleğim gereği şuan ismini söyleyemeyeceğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden eski bir yetkili ile yapmış olduğum telefon görüşmesinde yanında emekli bir güvenlik bürokratı bulunuyor halde idi. Bu konuşma sırasında Etimesgut ve Keçiören Belediyelerine yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları bakımından soruşturma yapılabileceği yönünde net ifadeleri oldu. Ben buna rağmen yapmış olduğum paylaşımda elde ettiğim bilgi kesin ve güvenilir olduğu halde yargısal bir faaliyete ilişkin olması nedeniyle kesin kanaat bildirmeksizin 'galiba Keçiören ve Etimesgut'a yarın operasyon geliyor' şeklinde ihtiyatlı bir dil kullanarak bu paylaşımı yaptım. Kaldı ki bu paylaşımdan dolayı da yargıda oluşan güvensizliğe sebebiyet verdiğim için üzgün ve pişmanım.

"YILMAZ TUNÇ NE DESE HAKLIDIR"

Yine bu paylaşımıma ilişkin de bir süre sonra almış olduğum bilginin gerçeği yansıtmadığını öğrenmem üzerine düzeltme niteliğinde ek paylaşımlarda bulundum ve edindiğim bilginin doğru olmadığını, ilgili belediyelere herhangi bir operasyon yapılmayacağına ilişkin ifadelerimi ekledim. Hatta tüm bunlara ilaveten sayın Adalet Bakanı'nın benim yapmış olduğum paylaşımları baz alarak yapmış olduğu ve aleyhime kanaat içeren açıklamasını alıntılayarak 'Adalet Bakanı Yılmaz TUNÇ tamamen haklıdır. Benim tahminlerim tamamen yanlıştır. Yılmaz Tunç ne dese haklıdır' şeklinde ifadeler ile pişmanlığımı ayrıca dile getirdim. Gazetecilik mesleğim gereği bu ikinci yapmış olduğum paylaşıma ilişkin ilgili eski CHP yetkilisi ve yanında bulunan emekli bürokratın bilgilerini vermek istemiyorum. İfademi bir bütün olarak toparlayacak olursam yapmış olduğum paylaşımlarda bir kısım sakıncalı hususlar olduğunu anlar anlamaz gerekli düzeltmeleri yine sosyal medya hesabım üzerinden yaptım. Bu hususta derin üzüntü ve pişmanlık duyuyorum. Borsa veya benzeri finansal kuruluşlarda herhangi bir haksız kazanç elde etmedim ya da elde edilmesi amacıyla kişi veya kişilere telkin veya tavsiyede ya da yönlendirmede bulunmadım. Eylemlerimin buna sebebiyet veriyor olmasının değerlendirilmesi ayrıca beni üzmüştür ayrıca 11 yaşında ikiz kız çocuk babasıyım. Ben onlara fazlasıyla düşkün olduğum gibi onlar da bana fazlasıyla düşkünler bu sebeple hakkımda hürriyetimi sınırlayabilecek herhangi bir koruma tedbiri uygulanmasını talep ediyorum."