Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Rasim Ozan Kütahyalı @RasimOzan_K isimli twitter kullanıcısı tarafından 16 Nisan 2025 tarihinde yapmış olduğu 'Yarın Kasım 2023 CHP Kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniliyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle görünüyor' şeklindeki paylaşım içeriklerinin TCK 217 maddesine muhalefet suçunu oluşturduğu değerlendirilmekle, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında TCK 217 maddesine muhalefet suçundan re'sen soruşturma başlatıldığına dair iş bu tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır" denildi. - ANKARA