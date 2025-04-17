Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
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Rasim Ozan Kütahyalı Bolu Adliyesi'nde İfade Verdi

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Hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Bolu'da gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Kütahyalı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.

Rasim Ozan Kütahyalı ifadesi alınmak üzere Bolu Adliyesi'nde

BOLU - Hakkında soruşturma başlatılan ve Bolu'da gözaltına alından Rasim Ozan Kütahyalı ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında paylaşımları sebebiyle soruşturma başlatıldı. Kütahyalı, aracıyla seyir halindeyken Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin yaptığı takip sonucunda TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde yakalandı. Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite'ye sevk edildi. Burada işlemleri biten Kütahyalı, Bolu Adliyesi'ne getirildi.

Rasim Ozan Kütahyalı, SEGBİS sistemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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