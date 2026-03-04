Suudi Aramco'nun Ras Tanura tesisine bir İHA saldırısı daha

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Suudi Aramco'nun en büyük yerli rafinerisine ev sahipliği yapan Ras Tanura Tesisi'ne yeni bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildi.

ABD ile İsrail'in cumartesi günü İran'a yönelik başlattığı saldırılara Tahran yönetimi misillemelerle cevap veriyor. Orta Doğu ülkelerinin birçoğunda saldırılar düzenlenirken, özellikle limanlar ile petrol şirketleri ve tankerler hedef alınıyor. Suudi Arabistan'nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Suudi Aramco'nun en büyük yerli rafinerisine ev sahipliği yapan Ras Tanura Tesisi'ne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi. Suudi yetkili, Pazartesi günü de saldırıya uğrayan tesisin kapalı olduğunu belirtti.

Suudi Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dron saldırısının ardından herhangi bir hasar bildirilmediği aktarıldı.

Saldırının ardından tesis kapatılmıştı

Ras Tanura Tesisi'ne pazartesi günü İran yapımı Shahed-136 tipi insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonrası tesiste yangın çıkmış, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştı. Saldırının ardından tesis kapatılmıştı. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı