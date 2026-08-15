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Serdivan'da Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Serdivan'da Kamyon Devrildi: 1 Yaralı
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde rampadan inerken kontrolden çıkan inşaat malzemesi yüklü kamyon, beton bariyere çarparak yan yattı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyondaki malzemeler başka bir araca taşınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde rampadan inerken kontrolden çıkan inşaat malzemesi yüklü kamyon, beton bariyere çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Serdivan ilçesi 32. Evler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, F.T. idaresindeki 54 FZ 546 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon, rampadan indiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde beton bariyere çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Devrilen kamyonda bulunan inşaat malzemeleri ise başka bir araca taşınmak üzere işçiler tarafından alındı. Meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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