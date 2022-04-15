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Ramazan davulcusu, elinde tokmak davul çalarken sırtından vuruldu

Haberler.com - 3. Sayfa
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Ramazan davulcusu, elinde tokmak davul çalarken sırtından vuruldu

İstanbul'da bir ramazan davulcusu sahur vakti sırtından vuruldu, kanlar içinde kaldırıma yığılan adam iddiaya göre 7 saat hastanede tedavi edilmek için bekledi. Davulcu 'gürültü' nedeniyle mi vuruldu, yoksa planlı bir saldırı mıydı araştırılıyor

Sahur vakti elinde tokmak davul çalarken sırtından vuruldu! SHOW Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; ramazan davulcusu Mert Uygun, gece 3 buçuk civarında Helvacı Sokakta davul çalarken kurşunun hedefi oldu.

Genç davulcu, sırtına saplanan kurşun yetmezmiş gibi müdahale edilmesi için hastanede saatlerce bekletildi.

Omzundan ve belinden vurulan Mert Uygun'un ağabeyi "Kardeşimin yanına gittim, kaldırımda oturuyordu, ne oldu dedim vuruldum dedi. Şuan felç kalma riski var. Kurşun omurgasına isabet etmiş." dedi.

Davulcunun kimseyle alıp veremediği yoktu, kurşunu kimin sıktığı ise bilinmiyor. Polis çalışma başlattı, ramazan davulcusunun neden vurulduğu araştırılıyor.

Haberler.com - 3. Sayfa

Ramazan, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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