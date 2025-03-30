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Bayram tatilinin ilk gününün bilançosu: 766 kaza, 5 can kaybı

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9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde yurt genelinde 766 kaza meydana geldi, 5 kişi hayatını kaybederken 1219 kişi yaralandı. Bilançoyu açıklayan Bakan Yerlikaya, "Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde yurt genelinde meydana gelen 766 trafik kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 219 vatandaşın yaralandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yerlikaya şunları ifade etti: "9 günlük Ramazan Bayram tatili dün başladı. Bayram tatilinin 1. günü (cumartesi) 766 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 219 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

"DENETİMLERİMİZ İŞLEM YAPMAK İÇİN DEĞİL, KAZALARI ÖNLEMEK İÇİN"

9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram tatilinin ilk gününde trafik ekiplerimizce; 508 bin 962 araç denetlendi. 29 bin 622 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 282 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir.

Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil."

Bayram tatilinin ilk gününün bilançosu: 766 kaza, 5 can kaybı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

bayram yapacak büyüğüm hayatın zevki anlamı gelecek için bir umudum kalmadı yıllar yılı aha bu gün aha yarın öbürgün düzelecek kötü günler bitti bitecek rahat edeceğiz diye diye kendimizi kandırarak bugünlere kadar geldik ali gitti veli geldi veli gitti deli geldi ortalık çok daha berbat oldu yalnız meclis lokantasının bazı iftar sofralarının menüleri zenginleşti bilinçli hayatın anlamını bilen bir insan artık belli bir yaştan sonra anlatılan masallara inanmıyor söylenilen yalanları yutmuyor

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