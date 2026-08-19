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Dalaman'da Rafting Faciası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Muğla Dalaman'da ailesiyle rafting yapan 14 yaşındaki T.E.K., botun devrilmesi sonucu suya düşüp ayağının taşlara sıkışmasıyla boğuldu. Hastanede kurtarılamayan çocuğun cenazesi Adli Tıp'a gönderildi, soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ailesiyle birlikte rafting yapan 14 yaşındaki çocuk, botun devrilmesinin ardından suya düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Dalaman'ın Gürleyk Mahallesi'nde meydana geldi. Tatil için ailesiyle birlikte bölgeye gelen 14 yaşındaki T.E.K., ailesinin de bulunduğu botla rafting yaptığı sırada botun devrilmesi sonucu suya düştü.

İddiaya göre, suya düşen çocuğun ayağı taşların arasına sıkıştı ve bir süre su altında kaldı. Aynı botta bulunan aile bireyleri ile rafting firması görevlisinin müdahalesi sonucu sudan çıkarılan çocuğa ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dalaman Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatırken, çocuğun cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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