RAF eğitim uçağı Galler'de düştü, 2 pilot fırlatma koltuğuyla hafif yaralandı

Galler'de İngiliz ordusuna ait bir eğitim uçağı düşerken, fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulan iki pilot hafif yaralandı.

Galler'de İngiliz ordusuna ait bir eğitim uçağı düştü. Anglesey Adası yakınlarında meydana gelen kazadan fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulan iki pilot hafif şekilde yaralandı. Kuzey Galler Polisi, pilotların tedavi altına alındığını ve şu an için çevrede başka herhangi bir hasar veya yaralanma bildirilmediğini açıkladı.

Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) tarafından yapılan açıklamada, "RAF Valley'den havalanan bir RAF T2 Hawk uçağının Anglesey yakınlarında karıştığı bir olay meydana geldi. Soruşturma başlatıldı ve şu aşamada daha fazla yorum yapmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı