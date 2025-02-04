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Queensland'deki Sel Felaketi: Can Kaybı 2'ye Yükseldi

Queensland'deki Sel Felaketi: Can Kaybı 2'ye Yükseldi
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Avustralya'nın Queensland eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi evlerinden tahliye edilirken, birçok yer su altında kaldı.

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde cumartesi gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altına kalırken, binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. 8 binden fazla eve elektrik verilemediği, Bruce Otoyolun kısmen çökmesi nedeniyle selden en çok etkilenen bölgelere yardımların ulaştırılamadığı belirtildi. Hinchinbrook Shire bölgesinde nüfusu 5 binden az olan Ingham kasabasındaki bir tarlada 82 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı. Sel felaketinde can kaybı 2'ye yükseldi.

Pazar günü içinde bulunduğu kurtarma botunun alabora olması sonucu 63 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirmişti. - QUEENSLAND

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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