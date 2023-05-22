Pusuya düşürülen tesisatçının cinayet şüphelisi beraat etti Denizli'de iş dönüşü evinin önünde pusu kurularak öldürülen Burak Durna cinayetiyle ilgili olarak 15 ay sonra yakalanıp tutuklanan şüpheli, 13 ay sonra delil yetersizliğinden beraat etti.

Pusuya düşürülen tesisatçının cinayet şüphelisi beraat etti

DENİZLİ - Denizli'de iş dönüşü evinin önünde pusu kurularak öldürülen Burak Durna cinayetiyle ilgili olarak 15 ay sonra yakalanıp tutuklanan şüpheli, 13 ay sonra delil yetersizliğinden beraat etti.

Denizli'de 21 Ocak 2021 günü Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda; işten evine dönen doğalgaz tesisatçısı Burak Durna, aynı dakikalarda işten dönen eşi Seher Durna tarafından kapının önünde kanlar içerisinde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Burak Durna, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İlk başta intihar olduğu düşünülen olayın ardından detaylı inceleme yapan polis ekipleri, Burak Durna'nın pusuya düşürülerek öldürüldüğünü belirledi. Yan binanın 1. katında bulunan boş daireye kapısını kırarak giren şüphelinin rastgele ateş açtığı, zile basıp kapının açılmasını bekleyen Durna'nın ensesi ve omzuna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği tespit edildi. Pusunun kurulduğu bol daireye hırsız girmiş süsü veren şüpheli, olayın ardından kayıplara karıştı.

Olaydan önceki 4 ayda 7 kez aracının lastikleri kesilen ancak husumetli olduğu kişilerden şikayetçi olmayan Burak Durna cinayetiyle ilgili olarak, 15 ay sonra yan komşusu olan ve daha önceden aralarında husumet olduğu tespit edilen Recep H. ve ona yardım ettiği ileri sürülen H.A. ve M.A. isimli arkadaşları gözaltına alındı. Sorgusunda suçu kabul etmeyen Recep H., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise karakoldan serbest bırakıldı.

13 ay sonra beraat etti

Cinayet şüphelisi olarak cezaevinde tutuklu bulunan Recep H., aradan geçen 13 ay sonra delil yetersizliğinden beraat etti. Cinayetle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.