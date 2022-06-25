Misafirliği gittiği evde balkona çıkınca kurşun yağmuruna tutuldu - Haberler

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Misafirliği gittiği evde balkona çıkınca kurşun yağmuruna tutuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adıyaman'da bir kişi, misafirliğe gittiği evin balkonuna hava almaya çıktığı sırada kendisine pusu kuran 4 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içerisinde kalan yaralı adam hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştılar.

Adıyaman'da merkez Mimar Sinan Mahallesi Arzumkent Caddesi üzerinde bulunan bir yakınına misafirliğe giden M.Y. isimli kişi, evin balkonuna çıkarak hava almak istedi.

BALKONA ÇIKTIĞINDA KURŞUN YAĞDIRDILAR

M.Y., balkondan dışarıyı izlediği esnada henüz kimlikleri tespit edilemeyen ve yaklaşık 4 şahsın olduğu iddia edilen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Şahıslar, pusu kurdukları sokak içerisinden M.Y'nin bulunduğu balkona kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan M.Y., kanlar içerisinde yere yığıldı.

Misafirliği gittiği evde balkona çıkınca kurşun yağmuruna tutuldu

VURUP KAÇTILAR

M.Y'nin vurulduğunu anlayan şahıslar, araçlarına binerek olay yerinden hızla kaçtı. Daha sonra olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanılan olaylar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri ise olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Misafirliği gittiği evde balkona çıkınca kurşun yağmuruna tutuldu

Misafirliği gittiği evde balkona çıkınca kurşun yağmuruna tutuldu

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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