Pülümür Çayı'nda Mahsur Kalan Şahıs Jandarma ve İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Tunceli'de Pülümür Çayı'nda yüzmeye çalıştığı sırada akıntıya kapılan ve bir ağacın üzerinde mahsur kalan şahsı jandarma ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Nazımiye ilçesi Pülümür Çayı'nda, yüzerek karşı kıyıya geçen bir vatandaş geri dönmeye çalıştığı sırada aniden yükselen akıntıya kapılarak çayın ortasında bulunan bir ağacın üzerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen Şehit Mehmet Jandarma Karakolu ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, vatandaşın güçlü akıntı nedeniyle bulunduğu noktadan çıkartılmasının mümkün olmadığının değerlendirilmesi üzerine olay yerine Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ve İtfaiye yönlendirilerek kapsamlı kurtarma çalışması başlatıldı.

Zorlu arazi şartları ve yoğun akıntıya rağmen titizlikle yürütülen koordineli çalışma sonucunda mahsur kalan vatandaş, Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ve itfaiyenin başarılı müdahalesiyle sağ salim kurtarılarak güvenli alana tahliye edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
