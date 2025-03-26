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Protestolar sırasında polislerin yere yatırdığı kişi sivil polis çıktı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından başlayan protestolar sırasında polislerin yere yatırıp gözaltına almak istedikleri kişi sivil polis çıktı. Yere yatırılan kişinin "Beni bırak, ben sivil polisim" dediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Silivri'ye gönderilmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor.

YERE YATIRIP GÖZALTINA ALMAK İSTEDİLER

Ankara'daki İmamoğlu protestoları sırasında dün akşam saatlerinde çok konuşulacak bir olay yaşandı. NOW TV Ana Haber Bülteni'nde yer alan haberde, polislerin eylemci diye yere yatırıp gözaltına almak istedikleri kişi sivil polis çıktı.

"BENİ BIRAK, BEN SİVİL POLİSİM"

Gösteriler sırasında kaydedilen görüntülerde, polislerin gözaltına almak için yere yatırdıkları kişinin "Beni bırak, ben sivil polisim" dediği ve polis olduğunun anlaşılmasının ardından ekipler tarafından serbest bırakıldığı anlar yer alıyor.

Protestolar sırasında polislerin yere yatırdığı kişi sivil polis çıktı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıDeniz Fırat:

Hedef olmadan onune geceni gozaltina aliyorlar. Polisi gozaltina almaya calismislar ya komedi gibi. Yani gozaltina alinmak tutuklanmak icin bir suc islemenize gerek yok.

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Belkide sivil polisler fişek balta taş atiyor.... eylemleri karıştırmak için

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Haber Yorumlarışakacı 61:

niye protestocularla yanyana olursa olacağı odur, Böyle polis olmaz olsun. polise karşı sivil olarak karşı karşıya gelmesi

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Haber Yorumlarıali batuk:

nasıl saldırıyorlar ki vatandaş ile polisi ayırt edemiyorlar

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Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Eski polis abileri hatırlar mısınız hepsi babacan hep yardımcı olan insanlardı belli bi yaşın üzerindekiler hala öyle mesela ama yenilerin nasıl polis olduğunu kimlerin alındığını çok iyi bildiğimiz için onları tartışmaya gerek yok geçen gün birine iyi görevler dedim cevap bile vermedi :)

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

şu olayların tamamı, bir hak yiyiciyi savunmak için yapıldı. oysa hepsi de biliyor ki imamoğlu masum değil. 390 universite puanı ile sınasız özel okula PARA İLE kaydolup oradan 500 puanla öğrenci alan sınavlı okula yatay geçiş yapmak hem yasal değil hem ahlaki değil. böyle biri için insanlar nasıl sokağa iner. demek ki bu ahlaksızlığı kendinden birileri yapınca sorun olmuyor. çok yazık.

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Haber YorumlarıShef :

Provatörleri tespit için aralarına girmiş, bundan daha doğal ne olabilir. Ayrıca rolünü o kadar iyi yapmış ki ayırt edilememiş.

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Haber YorumlarıEsra ARSEL:

Camide içki içenlerden biri bulundu

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Yahu aranızda bir kelime belirleyin parola olsun.

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