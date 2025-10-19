Haberler

Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde görevli Profesör A.Ü., kanser tedavisi gören bir hastasını birlikte bindikleri asansörde taciz etti. Genç kadının şikayeti üzerine açılan davada mahkeme doktorun cinsel taciz suçu işlediğine kanaat getirdi ve 225 gün adli para cezası verdi.

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde görev yapan Onkoloji Profesörü A.Ü., kanser tedavisi gören hastası B.K'yi asansörde baş başa kaldıkları sırada taciz etti. Mahkeme, doktorun cinsel taciz suçu işlediğine kanaat getirdi ve 225 gün adli para cezası verdi.

BİRLİKTE ASANSÖRE BİNDİLER

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 1,5 senedir kanser tedavisi gören B.K., isimli kadın kendisini tedavi eden Onkoloji Profesörü A.Ü.'nün yanına muayeneye gitti. Kontrollerin ardından B.K.ve A.Ü., birlikte asansöre bindi.

"GEL SENİ BİR ÖPEYİM" DİYEREK TACİZDE BULUNDU

Asansörde Prof. Dr. A.Ü., B.K.'ye "öğretmen misin?" diye sordu. B.K. da "evet" yanıtını verdi. Daha sonra A.Ü.'nün "Bekar mısın?" sorusuna ise B.K., "Evet" dedi. Bunun üzerine hastası B.K'nın omzuna elini atan A.Ü., "Gel seni bir öpeyim" diyerek tacizde bulundu. B.K., geri çekilerek kendisine doğru gelen A.Ü.'yü engellemeye çalıştı. B.K., tam o sırada asansör kapısının açılmasıyla birlikte hızlıca dışarı çıktı ve hastaneden uzaklaştı.

PROFESÖR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Büyük bir şok yaşayan B.K., yaşadığı olayı bir arkadaşın anlattı. Arkadaşı da B.K.'ya A.Ü., hakkında şikayetçi olmasını tavsiye etti. Bunun üzerine de B.K., doktoru A.Ü., hakkında şikayetçi oldu. A.Ü., hakkında taciz suçlamasıyla Kayseri 15. Ceza Asliye Mahkemesi'nde dava açıldı. Davaya katılan A.Ü., hakkındaki taciz suçlamalarını reddetti. Asansörde bir şey yaşanmadan B.K'nin irkilerek kendisini geri çektiğini belirten A.Ü., asansörden de ilk kendisinin çıktığını ve B.K.'nın daha sonra ayrıldığını belirtti. Hastası B.K.'ya gel seni bir öpeyim demediğini ve taciz suçu işlemediğini belirten A.Ü., beraatını talep etti.

225 GÜN ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti ise tarafların ifadelerinin ardından A.Ü.'nün cinsel taciz suçu işlediği kanaatine vardı. Mahkeme heyeti, A.Ü hakkında Türk Ceza Kanunu 105/1 maddesi uyarınca 150 gün adli para cezası, suçun bir sağlık çalışanı tarafından hastaya karşı işlenmiş olması nedeniyle TCK 105/2-b maddesi gereği cezada yarı oranında artış yapılarak 225 gün adli para cezası verilmesine karar verdi. Ceza, 5 eşit taksitle sanıktan tahsil edilecek.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
