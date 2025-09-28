Prof. Dr. Üşümezsoy, Kütahya için 6.5'lik deprem uyarısı yapmış

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İSTANBUL VE İZMİR'DE DE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

8,46 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve İzmir dahil çevre illerde büyük panik yaşanmasına neden oldu.

ÜŞÜMEZSOY AÇIK AÇIK UYARMIŞ

Kütahya'da yaşanan deprem sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un geçen ay bu bölge için ciddi bir uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

"ORADA 6.5'LİK DEPREM POTANSİYELİ VAR"

Üşümezsoy'un verdiği röportajda "Simav'da 40 kilometrelik bir fay var. O fayın 10 kilometresi 2011'de kırılmış. Orada 6.5'lik deprem potansiyeli var" ifadelerini kullandığı görüldü.