Prof. Dr. Üşümezsoy, Kütahya için 6.5'lik deprem uyarısı yapmış

Prof. Dr. Üşümezsoy, Kütahya için 6.5'lik deprem uyarısı yapmış
Güncelleme:
Kütahya'da meydana gelen 5.4'lük deprem sonrası Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un geçen ay Simav'da bir deprem beklediğine dair açıklama yaptığı ortaya çıktı. Üşümezsoy "Simav'da 40 kilometrelik bir fay var. O fayın 10 kilometresi 2011'de kırılmış. Orada 6.5'lik deprem potansiyeli var" ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İSTANBUL VE İZMİR'DE DE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

8,46 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve İzmir dahil çevre illerde büyük panik yaşanmasına neden oldu.

ÜŞÜMEZSOY AÇIK AÇIK UYARMIŞ

Kütahya'da yaşanan deprem sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un geçen ay bu bölge için ciddi bir uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

"ORADA 6.5'LİK DEPREM POTANSİYELİ VAR"

Üşümezsoy'un verdiği röportajda "Simav'da 40 kilometrelik bir fay var. O fayın 10 kilometresi 2011'de kırılmış. Orada 6.5'lik deprem potansiyeli var" ifadelerini kullandığı görüldü.

ccg5smx4yr:

üçkağıtçı çakalın teki

CHPsavar:

Ulan ben niye duymuyorum hep de deprem olduktan sonra yok orayı nokta vermişti burayı Vermişti bunları biz daha önce niye duymuyoruz bu noktaları

Yorumcu:

Evet demisti. Üşümez hoca önceki depremler için de tahminlerde bulundu ve tahminleri basariliydi

CHPsavar:

Sallamayın nerede ne zaman açıklama yapmış verin videosunu

Ali Çelik:

Ya bunlara insanın aklına şaşarım bu gibilerin her fay hattı üzerinde yorumları var biri olmazsa biri tutar ben demiştim yalanına inanan pek fazla vatandaş yok artık

