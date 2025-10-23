Haberler

Prof. Dr. Tamer Edirne Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Denizli'de seyir halindeyken kalp krizi geçirerek kaza yapan Prof. Dr. Tamer Edirne, hastanede hayatını kaybetti. Profesör, düzenlenen cenaze töreninin ardından Servergazi Mezarlığına defnedildi.

Denizli'de seyir halinde aracı kullanırken geçirdiği kalp krizi sonucunda kaza yaparak hayatını kaybeden Prof. Dr. Tamer Edirne son yolculuğuna uğurlandı.

21 Ekim Salı günü Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karakurt yolunda aracıyla seyir halindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Prof. Dr. Tamer Edirne'nin otomobili yoldan çıkarak kaza yaptı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Tamer Edirne'nin olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tamer Edirne'nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Prof. Dr. Tamer Edirne'nin Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve TAHUD Denizli Şube Başkanı olduğu öğrenildi.

Prof. Dr. Tamer Edirne'yi son yolculuğuna uğurlamak için Ahmet Hulusi Efendi Camiinde düzenlen törene Profesörü sevenler ve öğrencileri katıldı. Prof. Dr. Tamer Edirne, kılınan cenaze namazının ardından Servergazi Mezarlığına defin edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
title
