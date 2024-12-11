Prof. Dr. Cihan Çetinkaya'dan Dolandırıcılık İddialarına Yanıt

Adana'da Cumhuriyet Başsavcısının ismini kullanarak 3 milyon lira aldığı öne sürülen ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektör Yardımcılığı görevinden alınan Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, "Sayın Başsavcının adını hiçbir telefon görüşmesinde kullanmadım, kendisini tanımam, ismini de bilmem. 40 yıllık emeklerim bir kumpas sonucunda hiç edilmeye çalışılıyor" dedi.

Adı dolandırıcılık suçlamasına karıştıktan sonra görevinden alınan Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, açıklamalarda bulundu. Çetinkaya, "11 Mart 2024'te bir araç almak isterken 'sazan sarmalı' denilen organize bir dolandırıcılık tuzağına düşürüldüm ve 1,5 milyon TL zarara uğratıldım. Olayın ardından dolandırıcılar hakkında şikayetçi oldum ve çetenin bazı faillerinin 7-8 ay sonra yakalandığını duydum. Halen Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesinde sanıkların yargılanma süreci devam etmektedir. Sanık yakalandıktan sonra sanığın abisi telefonla bana ulaşıp aylar önceki araç satış bedelini bana havale etti. Sanığın tahliye edilmemesi üzerine, abisi beni arayıp suç duyurusunu geri çekmek konusunda uzlaşmak istediğini söyledi. Uzlaşmaya yanaşmadım ve buna benzer birkaç telefon daha aldım, annesinin bu süreç yüzünden tedavi gördüğünü ve mutlaka uzlaşmak istediğini söyledi. Daha sonra uzlaşma müessesesinde bir suç unsuru bulunmadığı için görüşebileceğimizi söyledim" ifadelerini kullandı.

Görüşmek maksadıyla maaş hesabının bulunduğu bankanın şubesi önünde, kameraların net şekilde çektiği açıya, her şey kayda geçsin niyetiyle yanında siber suçlar konusunda uzman bir arkadaşıyla geldiğini savunan Çetinkaya, "Fakat tüm bunlara rağmen bankanın önüne gittiğimde olayın bir tuzak ve kumpas olduğu gerçeğiyle karşılaştım. Medyada iddia edildiği şekliyle, Sayın Başsavcının adını hiçbir telefon görüşmesinde kullanmadım, kendisini tanımam, ismini de bilmem. 40 yıllık emeklerim bir kumpas sonucunda hiç edilmeye çalışılıyor. Biz ailecek bir lokma haram yemedik, tırnaklarımızla kazıyarak bu noktalara geldik. Yaşadığım mağduriyeti bilmeden, asılsız iddiaları ağabeyimin TÜİK Başkanı olmasıyla birleştirerek bizleri suçlu göstermeye çalışan, kul hakkı nedir bilmeyen herkesi sağduyuya davet ediyorum" dedi. - ADANA