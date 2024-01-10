Posof Türkgözü sınır kapısında kaçakçılara göz açtırılmıyor

Türkiye'nin Kafkaslara açılan Posof Türkgözü sınır kapısı gümrük görevlileri kaçakçılara göz açtırmıyor.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Türkgözü sınır kapısından Gürcistan dan Türkiye'ye giriş yapmakta olan şahıslar ve araçlar araçlar gümrükten sicil işlemlerine müteakip riskli olduğu değerlendirilince x-ray cihazına yönlendirildi. Araçta yapılan arama sonucu kol saati, kalemler ve kalem kutuları bulundu. Yakalanan 35 kaçak eşyaların gümrüklenmiş değerinin 1 milyon 8 bin 258 TL olduğu belirtilerek şahıslar hakkında Posof Cumhuriyet Savcılığına 5607 sayılı kanuna muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu. - ARDAHAN