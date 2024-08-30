Üye Girişi
Haberler

Portekiz'de Yangın Söndürme Helikopteri Düştü: 2 Ölü, 3 Kayıp

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz'de yangın söndürme görevinden dönen helikopterin Douro Nehri'ne düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Helikopterin pilotu ise sağ olarak kurtarıldı.

Portekiz'de yangın söndürme görevinden dönen helikopterin Douro Nehri'ne düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Portekiz'de yangın söndürme görevinden dönen helikopter düştü. Ülkenin kuzeyindeki Douro Nehri'ne düşen helikopterde 2 kişi hayatını kaybederken, yetkililer 3 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Helikopterin pilotunun ise sağ olarak kurtarıldığı ve bacağındaki kırık nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, helikopter pilotun yanı sıra Acil Koruma ve Yardım Biriminden 5 kişilik bir uzman ekibi taşıyordu.
Douro Liman İdaresi Komutanı Rui Silva Lampreia, "Helikopterin çevresinde ve kıyılarda su altı aramaları yapıyoruz" dedi.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. - LİZBON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Helikopter Portekiz 3-sayfa Dünya 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

 Topu Dilruba'ya attılar! Annenin isyan ederek dile getirdiği iddiaya yanıt var

Topu Dilruba'ya attılar! Annenin isyan ederek dile getirdiği iddiaya yanıt var
Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! FB Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Inter Atalanta maçı CANLI izle! (HD) Inter Atalanta maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Alanyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) FB Alanyaspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Rüyada birinin öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile olduğunu görmek Haftalık çalışma saatleri kısalacak mı? Biran Damla Yılmaz Sandık Kokusu dizisinden neden ayrıldı? Fenerbahçe Alanyaspor maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Alanya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title