Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor

Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Şiddetli bir kasırga geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor

Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Şiddetli bir kasırga geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da Escobar düzeni kurdular

İBB'deki yolsuzluk soruşturması için bu ifadeyi ilk kez kullandı
Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin

Trump durmuyor! Dünyaca ünlü şirketi açık açık tehdit etti

Porsuk Çayı'nda Genç Bir Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de temizlik çalışmaları sırasında Porsuk Çayı'nın yüzeyinde bir genç erkeğin cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Temizlik için suyu azaltılan Porsuk Çayı yüzeyinde 20 yaşındaki bir şahısın cansız bedeni bulundu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de temizlik için suyu azaltılan Porsuk Çayı yüzeyinde 20 yaşındaki bir şahısın cansız bedeni görüldü. Cenaze AFAD ekiplerince sudan çıkarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Odunpazarı ilçesi İstiklal mahallesinden geçen Porsuk Çayı'nda yapılan temizlik çalışmaları azaltılan su içinden bir erkek cesedi yüzeye vurdu. Hareketsiz 120 santimetre derinliğindeki suyun yüzeyinde duran cesedi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelmeler sonucunda, cesedin 20 yaşındaki M.E.E. isimli şahıs olduğu öğrenildi. Şahsın yakın zamanda hayatını kaybettiği ekiplerce belirlendi. Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve otopsisi için morga kaldırıldı. Polis olayla alakalı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.