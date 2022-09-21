Popocatepetl Yanardağı'nda 24 saatte 7 patlama

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda son 24 saatte 7 kez patlama meydana gelirken, Eylül ayındaki patlama sayısı 12'e yükseldi.

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'ndaki hareketlilik devam ediyor. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yayınlanan günlük rapora göre Popocatepetl Yanardağı'nda son 24 saatte 7 patlama, bir deprem ve 42 kez gaz ve duman çıkışı meydana geldi. Yanardağda bugünkü patlamalarla birlikte Eylül ayı içinde gerçekleşen toplam patlama sayısı 12'ye yükselmiş oldu. Raporda ayrıca patlama sebebiyle yanardağdan çıkan toz ve küllerin rüzgarın etkisiyle batı ve kuzeybatı yönlerine ilerlediği belirtilerek, Meksika ve Morelos eyaletleri ile başkent Mexico City'de yaşayan vatandaşların kül yağışı ve yağmurla birlikte oluşabilecek çamur akıntılarına karşı önlem almaları tavsiye edildi. Yetkililer, patlamalar sonucu çevreye düşebilecek taşlar sebebiyle de yanardağdan uzak durma uyarısında bulundu.

DEPREM, YANARDAĞ FAALİYETLERİNİ ARTIRABİLİR

Ülkedeki bazı bilim adamları geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin, Colima ve Popocatépetl Yanardağları'ndaki faaliyetleri artırmasını beklediklerini ifade etti. Colima Üniversitesi'nden araştırmacılar, depremin ardından Colima Yanardağı'nın sakin olduğunu ancak her an yeni bir faaliyetin gerçekleşebileceğini de söyledi. Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) yetkilileri ise Popocatepetl Yanardağı'nın son günlerde aktif olduğuna vurgu yaparak daha önceki yıllarda yaşanan depremlerde yanardağ faaliyetlerinde artış kaydedildiğini belirtti.

Aztek dili olan Nahuatl'da "Duman çıkaran dağ" anlamına gelen Popocatepetl, 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika'nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl'in, 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor. Son bir yıldır faaliyetlerini artıran Popocatépetl Yanardağı Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor. Bundan önceki en son patlamanın 15 Eylül'de gerçekleştiği yanardağda, 2022 yılında yaşanan toplam patlama sayısı 19'a yükseldi. Popocatepet'da geçtiğimiz yıl boyunca ise 8 kez patlama kaydedilmişti.

(Saim Sevinç/İHA)