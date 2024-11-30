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Pompalı tüfekle eve saldırı düzenlemişti: Polise yakalanınca tüfeği kafasına dayadı

Pompalı tüfekle eve saldırı düzenlemişti: Polise yakalanınca tüfeği kafasına dayadı
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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde geçtiğimiz hafta bir eve pompalı tüfekle saldırı düzenleyen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde geçtiğimiz hafta bir eve pompalı tüfekle saldırı düzenleyen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kovalamaca esnasında yakalanan ve pompalı tüfeği kafasına dayayarak direnen şahsı ekipler ikna ederek gözaltına aldı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahıs, adliyede kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben meşhur olalı çok oldu" dedi.

Olay, 24 Kasım Pazar günü gece saatlerinde Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Altın Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, F.B.'ye (47) ait iki katlı evin alt katına kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Evdekilerin korku dolu anlar yaşadığı olayda, tüfekten çıkan saçmalar evin camlarına hasar verdi. Polis ekipleri, saldırının ardından kaçarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma neticesinde şüphelinin kimliği belirlendi.

Yakalanınca tüfeği kafasına dayadı

Harekete geçen polis ekipleri ile şahıs arasında kovalamaca yaşandı. Şifalı Su Sokak üzerinde yakalanan ve elindeki pompalı tüfeği kafasına dayayarak direnen M.K. isimli şahsı ikna eden polis ekipleri yakalayarak gözaltına aldı. Pompalı tüfek ile birlikte 16 adet dolu fişek de ele geçirildi.

Gazetecilere: "Ben meşhur olalı çok oldu"

İfadesinin alınmasına yönelik 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından aranması olduğu da öğrenilen M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıs, cezaevine gönderildiği esnada adliyede kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben meşhur olalı çok oldu" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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