Kan donduran olay! 15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle annesini öldürüp, 3 komşuyu yaraladı - Haberler

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Kan donduran olay! 15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle annesini öldürüp, 3 komşuyu yaraladı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eskişehir'de 15 yaşındaki İ.A. adlı erkek çocuğu, 1 yıl önce babası Erkan A.'dan boşanan annesi Serap Bor'u pompalı tüfekle öldürdü. Erkan daha sonra, sesleri duyup yardıma gelen 3 komşuyu da yaralayıp, otomobille kaçtı. Mobese ve güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınırken, İ.A.'nın yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak'ta oturan Serap Bor, 1 yıl önce Erkan A. ile boşandı. 15 yaşındaki erkek çocukları İ.A. ise babasıyla Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Aşağıpiribeyli köyünde yaşamaya başladı.

İddiaya göre, sabah saatlerinde otomobille Aşağıpiribeyli köyünden Fevziçakmak Mahallesi'ne gelen İ.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle tartıştığı annesi Serap Bor'un yanı sıra ekmek yapmak için toplanan komşuları Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61), Türkan Çimen'i (50) bilinmeyen nedenle vurdu.

Kan donduran olay! 15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle annesini öldürüp, 3 komşuyu yaraladı

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Serap Bor'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan komşular ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kan donduran olay! 15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle annesini öldürüp, 3 komşuyu yaraladı

Göğsünden yaralanan Çayır'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayın ardından İ.A.'nın yakalanması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çalışma başlattı. Mahalleye çıkan mobese ve güvenlik kameralarının kayıtları ise incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - 3. Sayfa

Eskişehir, MOBESE, Polis, Bor, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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