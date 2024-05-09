Polonyalı Turistin Ölümüyle İlgili Açıklama

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valiliği, Pamukkale gezisi sırasında kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan Polonyalı turistin ölümüyle ilgili olarak açıklama yaptı.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada; "İlimiz Pamukkale ilçesinde bulunan Hierapolis Örenyerine 08 Mayıs 2024 Çarşamba günü Antalya ilinden gezi amaçlı ziyarete gelen turist kafilesindeki 73 yaşındaki Polonya uyruklu M.J.L.'nin kaybolduğu ihbarı alınmıştır. İhbar üzerine Jandarma Asayiş Timi, JASAT, Jandarma Asayiş Komando Bölüğü, AFAD ekipleri ve Pamukkale güvenlik görevlileri tarafından başlatılan detaylı arama çalışmaları neticesinde ilk belirlemelere göre yüksekten düşme neticesinde hayatını kaybettiği değerlendirilen M.J.L.'nin 9 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 11.00 sıralarında cansız bedenine ulaşılmıştır. Olayla ilgili geniş kapsamlı adli tahkikat başlatılmıştır" denildi. - DENİZLİ