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Avrupa ordusu isteyen Zelenskiy'e kapılar kapandı: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz

Avrupa ordusu isteyen Zelenskiy'e kapılar kapandı: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa ülkelerine Rusya'nın olası saldırı tehlikesine karşı ortak ordu kurma çağrısında bulunmuştu. Polonya Başbakanı Donald Tusk ise Ukrayna'ya asker göndermeyeceklerini belirtti. Tusk, Ukrayna'yı mali kapasiteleri doğrultusunda insani ve askeri yardımlarla desteklemeye ise devam edeceklerini söyledi.

Avrupalı liderler, Fransa'nın başkenti Paris'te "Rusya- Ukrayna Savaşı" gündemiyle toplanıyor.

"UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERMEYECEĞİZ"

Zirveye katılmak üzere uçağa binmeden önce gazetecilere açıklama yapan Polonya Başbakanı Donald Tusk, "Polonya, Ukrayna'yı bugüne kadar yaptığı gibi örgütsel olarak, mali kapasitemiz doğrultusunda, insani ve askeri yardımlarla desteklemeye devam edecek" dedi. Polonya'nın Ukrayna topraklarına asker göndermeyi planlamadığını ifadesini eden Tusk, "Gelecekte bu tür güvenceler sağlamak isteyebilecek ülkelere lojistik ve siyasi destek vereceğiz" şeklinde konuştu.

Avrupa ordusu isteyen Zelenskiy'e kapılar kapandı: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz

"NATO'YA ALTERNATİF OLUŞTURMAYI DÜŞÜNMENİN ZAMANI"

Şu anda NATO askeri ittifakına bir alternatif oluşturmayı düşünmenin zamanı olmadığını vurgulayan Tusk, Ukrayna'ya güvenlik garantileri sunan ülkelerin bunları yerine getirebileceklerinden emin olmaları gerektiğini söyledi. Tusk, "Savunma kapasitemize çok daha fazla yatırım yapabileceğimizi göstermeliyiz. Başkanlara gerçek kararlar almaya hazır olup olmadıklarını soracağım" şeklinde konuştu.

STARMER, İNGİLİZ BİRLİKLERİNİ UKRAYNA'YA GÖNDERMEYE HAZIR OLDUKLARINI BELİRTMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bugün Daily Telegraph'a yazdığı makalede Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası oluşturulacak herhangi bir barış gücünün parçası olarak İngiliz birliklerini Ukrayna'ya göndermeye hazır olduklarını belirtmişti.

Avrupa ordusu isteyen Zelenskiy'e kapılar kapandı: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz

ZELENSKİY ORTAK ORDU İSTEMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de iki gün önce Avrupa ülkelerine Rusya'nın olası saldırı tehlikesine karşı ortak ordu kurma çağrısında bulunmuştu. Avrupa'nın Ukrayna ile ortak ordu kurması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, bunun için artık uygun vaktin geldiğini belirterek, "Avrupa'nın silahlı kuvvetleri oluşturulmalı." demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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