Polonya Sınır Kontrollerini Uzattı

Belarus ve Baltık ülkeleri üzerinden devam eden göç rotasını gerekçe göstererek Almanya ve Litvanya sınırlarında uygulanan kontrollerin süresini 30 Mart 2027'ye kadar uzattı.

Polonya, sınır güvenliğine yönelik tedbirlerini sürdürüyor. Polonya İç ve İdari İşler Bakanlığı, yasa dışı göç krizinin patlak vermesinin ardından komşu ülkeler Almanya ve Litvanya sınırlarında başlatılan kontrollerin 30 Mart 2027 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. İç ve İdari İşler Bakanlığı söz konusu uzatma kararı için Belarus ve Baltık ülkeleri üzerinden devam eden göç rotasını gerekçe gösterdi.

Yaklaşık 2 bin 300 kişinin Polonya'ya girişi reddedildi

Yapılan açıklamaya göre; sınır kontrollerine başlanmasının ardından iki ülke sınırında 4,3 milyon kişiye kontrol uygulandı, bu kişilerin çoğunluğunu Polonya, Almanya, Estonya, Litvanya ve Ukrayna vatandaşları oluşturdu. Kontroller kapsamında yaklaşık 2 bin 300 kişinin Polonya'ya girişi reddedildi. 130 kişi ise yasa dışı sınır geçişine yardım gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kontroller 7 Temmuz 2025'te başlamıştı

AB ülkeleri arasındaki sınır kontrolleri Schengen Anlaşması ile kaldırılmış olmasına rağmen Polonya, Almanya ve Litvanya sınır kesimlerinde yasa dışı göç nedeniyle ciddi bir tehdit ortaya çıkması, devletin kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 7 Temmuz 2025'te sınır kontrollerine başlamıştı. Sınırlarda rastgele bazı araçlara yapılan kontroller daha sonra 6 aylık sürelerle uzatılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı