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Polonya'da Wizzair uçağı, pilotun bayılması sonucu acil iniş yaptı

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Varşova-Larnaka seferini yapan Wizzair uçağı, pilot bayılması nedeniyle acil iniş yaptı. 225 yolcu taşıyan Airbus A321, kalkıştan kısa süre sonra Varşova'ya geri döndü. Diğer pilot durumu hava trafik kontrolüne bildirdi ve güvenli iniş sağlandı. Bayılan pilot hastaneye kaldırıldı. Yolcular alternatif uçuş için bekliyor. Olay, havacılık güvenliği prosedürlerinin önemini vurgularken, uçuş ekibinin hızlı müdahalesi olası bir trajedinin önüne geçti.

Bu sabah erken saatlerde, Varşova'dan Güney Kıbrıs'ın Larnaka şehrine gitmek üzere havalanan Wizzair'e ait bir yolcu uçağı, pilotun bayılması sonucu acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Varşova Chopin Havalimanı'ndan kalkan Airbus A321 tipi uçakta 225 yolcu bulunuyordu. Uçuş sırasında pilotlardan birinin baygınlık geçirmesi üzerine, diğer pilot durumu hemen hava trafik kontrolüne bildirdi ve uçağın Varşova'ya geri dönmesine karar verildi.

Uçak, yerel saatle 07.00 civarında Varşova Chopin Havalimanı'na güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdi. Bayılan pilot, acil sağlık ekipleri tarafından karşılanarak hastaneye kaldırıldı.

Wizzair yetkilileri, yolcuların başka bir uçakla Larnaka'ya gönderileceğini açıkladı. Yolcular şu anda havalimanında alternatif uçuş için bekliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve pilotun sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

Bu olay, havacılık güvenliği konusundaki prosedürlerin önemini bir kez daha vurgularken, uçuş ekibinin hızlı ve profesyonel müdahalesi olası bir trajedinin önlenmesini sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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