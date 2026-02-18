Haberler

Polonya'da denetim yapan polisin uyuşturucu etkisi altında olduğu belirlendi

Polonya'da denetim yapan polisin uyuşturucu etkisi altında olduğu belirlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Wolomin'de yapılan trafik denetiminde alkol ve uyuşturucu testi yapılan polis memuru, uyuşturucu etkisi altında olduğu tespit edilince açığa alındı. Sürücü, polisin durumunu acil durum hattına bildirdi.

Polonya'nın Wolomin kentinde 11 Şubat akşamı gerçekleştirilen trafik denetiminde alkol ve uyuşturucu kontrolü yapan polis memuru, uyuşturucu etkisi altında olduğunun tespit edilmesinin ardından açığa alındı.

Polonya'da bir trafik kontrolü sırasında şaşırtan bir olay yaşandı. Başkent Varşova'ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan Wolomin kentinde 11 Şubat akşamında devriye görevi yapan trafik polis ekibinden bir memur, bir sürücüyü durdurarak alkol ve uyuşturucu testi yapmak istedi. Polis memurunun davranışlarında tuhaflık fark eden sürücü, yetkilinin alkol ya da uyuşturucunun etkisinde olabileceğini düşünerek durumu acil durum hattına bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen bir başka polis ekibi hem sürücüye hem de görevi başındaki polise alkol ve uyuşturucu testi yaptı. Test neticesinde her iki kişinin alkol muayenesi temiz çıkarırken, hem sürücünün hem de polis memurunun uyuşturucunun etkisi altında olduğu belirlendi. İki şahıs da gözaltına alınırken, hakkında disiplin soruşturması açılan polis memuru açığa alındı. Wolomin Savcılığı, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı

Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Yüzlercesi kaçtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti
Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi