Polonya'da Siber Saldırı Şüphesiyle Rus Vatandaşı Gözaltına Alındı
Polonya'da hackerlara yönelik operasyon düzenlendi. Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Marcin Kierwinski, Polonya şirketlerinin bilgisayar sistemlerine siber saldırı düzenlediği şüphesiyle bir Rus vatandaşının Krakow'da gözaltına alındığını açıkladı.
Kierwinski, "Veritabanlarına erişim sağlamak amacıyla güvenliklerini ihlal etti" ifadelerini kullanırken, söz konusu veritabanlarının ne amaçla kullanıldığına dair ayrıntı vermedi. - VARŞOVA
