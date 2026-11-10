Polonya'da Rusya adına casusluk ve sabotaj iddiasıyla 2 Ukraynalı 3 ay süreyle tutuklandı

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Polonya'da Rusya adına casusluk yaptıkları ve sabotaj düzenledikleri iddiasıyla 2 Ukrayna vatandaşı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Polonya Özel Kuvvetler Koordinatör Bakanı Tomasz Siemioniak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 Ukrayna vatandaşının Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW) tarafından Minsk Mazowiecki kentinde gözaltına alındığını duyurdu. 3 Kasım'da gözaltına alınan 2 Ukraynalının Polonya'daki kritik altyapı ve askeri tesislere ilişkin keşif yapıp tesislerin fotoğraflarını çektiklerini belirten Bakan Siemioniak, bu kişilerin Rus istihbarat servislerinin talimatıyla casusluk yaptıklarını, ayrıca bazı araçlara yönelik sabotaj eyleminde bulunduklarını aktardı. İsimleri açıklanmayan 24 ve 25 yaşındaki 2 Ukraynalının araçların plakalarını önceden Ukrayna ordusuna ait araçlarda kullanılan plakalara benzer şekilde değiştirerek araçları kundakladıkları, bu şekilde şüpheleri Ukrayna tarafına yönlendirmeyi amaçladıkları belirlendi.

Şüphelilerin eylemleri karşılığında kripto para şeklinde ödeme aldıkları tespit edilirken, evlerinde yapılan aramada ise veri depolama cihazları ile uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 Ukraynalı, Polonya'ya karşı yabancı istihbarat servisi adına casusluk faaliyetlerinde bulunmak ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmek suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından 3 ay süreyle tutuklandı. Şüpheliler iddianamenin tamamlanmasının ardından alt sınırı 10 yıl hapis olmak üzere müebbet hapis cezası ile yargılanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı