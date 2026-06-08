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Polonya polisi, 10 yılın en büyük operasyonunda bir tondan fazla eroin ele geçirdi

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Polonya İçişleri Bakanı, Gdynia Limanı'nda BAE'den gelen dekoratif tuğlalar arasında 1 ton 30 kg eroin bulunduğunu, bunun son 10 yılın en büyük operasyonu olduğunu açıkladı. 3 kişi gözaltına alındı.

Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski, Baltık denizi kıyısındaki Gdynia Limanı'nda bir tondan fazla eroin ele geçirildiğini açıkladı. Polonyalı bakan, bunun ülkede son on yılı aşkın süredir gerçekleştirilen en büyük operasyon olduğunu açıkladı.

Polonya polisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen dekoratif tuğla taşıyan konteynerlerin içinde piyasa değeri yaklaşık 52 milyon euro olan bir ton 30 kg eroin buldu. Olayla bağlantılı olarak Polonya vatandaşı 3 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski, operasyona ilişkin bugün düzenlenen basın toplantısında "Bu, son 10 yılı aşkın zamandır gerçekleştirilen bu türden en büyük operasyon ve son yılların en büyük uyuşturucuyla mücadele operasyonu" dedi. Kierwinski, güvenlik güçlerinin bu yılın ilk 5 ayında 83 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirdiğini söyledi. Polonyalı bakan, bu miktarın 2022 yılının tamamında ele geçirilen miktardan 4 kat fazla olduğuna dikkat çekti. Bu yıl ayrıca 49 uyuşturucu laboratuvarı ve 4 kenevir plantasyonunu kapattıklarını da ifade eden Kierwinski, "Etkili çalışmalarımız sayesinde bu yıl, uyuşturucu ve organize suçla mücadelede belirleyici bir yıl olma yolunda ilerliyor" şeklinde konuştu.

Basın toplantısında Maliye Bakanı Andrzej Domanski ise operasyonun sadece Polonya'da değil Avrupa genelinde en büyük eroin ele geçirme operasyonlarından biri olduğunu söyledi. Polonya kurumları ile İngiliz makamlarının yakın iş birliğinin başarısına dikkat çeken Domanski, ayrıca gümrük kapılarında kullanılan gelişmiş x-ray tarama sistemlerinin de önemine dikkat çekti. Domanski, sınır kapılarına geçtiğimiz yıl sekiz yeni tarayıcı sistem yerleştirildiğini söyledi.

Polonyalı yetkililer, bir tondan fazla eroinin ele geçirildiği operasyonun mart ayı sonunda İngiliz gümrük yetkililerinden gelen bir ihbar sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen şüpheli bir sevkiyata ilişkin incelemeler sonrasında başladığını açıkladı. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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