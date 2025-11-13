Haberler

Polonya, Belarus Sınırına İkinci Bariyeri İnşa Edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya, Belarus'tan gelen düzensiz göçmen akınına karşı aldığı önlemleri artırarak sınırına 4 metre yüksekliğinde yeni bir tel örgü bariyeri inşa edecek. İkinci bariyerin montajına kısa süre içinde başlanması ve 2026 baharında tamamlanması planlanıyor.

Düzensiz göçmen geçişini önlemek için Belarus sınırına 186 kilometre metal bariyer inşa eden Polonya, şimdi de sınıra ikinci bariyeri örüyor. 4 metre yüksekliğinde tel örgülerden oluşacak yeni bariyerin en geç 2026 baharında tamamlanması öngörülüyor.

Polonya'nın Belarus'tan gelen düzensiz göçmen akımını durdurmak için 2022 yazında doğu sınırına inşa ettiği 186 kilometre uzunluğundaki metal bariyerler kaçak göçmen geçişini durdurmaya yetmedi. Polonyalı makamlar, 2025 yılı içerisinde Belarus üzerinden ülkeye bin 428 kaçak girişin gerçekleşmesi üzerine Belarus sınırına ikinci bariyer inşa edilmesini kararlaştırdı. Buna göre montajına önümüzdeki günlerde başlanması planlanan ikinci bariyer, 4 metre yüksekliğinde ve tel örgüden oluşacak, daha önce inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki metal bariyerlere paralel olarak konumlandırılacak. Metal bariyerleri aşmayı başaran kaçak göçmenleri durdurması amaçlanan söz konusu ikinci bariyerin en geç 2026 baharında tamamlanması planlanıyor. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu

Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
Kevin Rodrigues'in Kasımpaşa formasıyla attığı gol, Puskas Ödülü'ne aday gösterildi

Süper Lig'de atılan bu gol Puskas Ödülü'ne aday oldu
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Çorum'da tartıştıkları kişi tarafından bıçaklanan baba ve oğlu öldü

Herkesin gözü önünde baba ile oğlunu katletti
Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti

Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.